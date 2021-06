Pokémon Unite: annunciata la finestra di lancio del MOBA coi Pokémon

Dopo un Nintendo Direct ricco di annunci legati ai giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi mesi, quest’oggi è giunto il momento di conoscere qualche informazione in più anche su Pokémon Unite. Il MOBA con protagoniste le creature collezionabili di Game Freak ha saputo dividere le opinioni dei fan fin dal primo annuncio. C’è una grossa fetta di giocatori Pokémon però che non vede l’ora di mettere le mani sopra a questa nuova esperienza, e finalmente abbiamo delle nuove informazioni a riguardo.

La nuova presentazione di Pokémon Unite si è mostrata agli appassionati con un filmato, pubblicato qualche istante fa sui canali ufficiali di The Pokémon Company, in cui vediamo una cinematica che mostra diversi Pokémon in azione. Dopo il filmato abbiamo avuto l’occasione di vedere in azione il titolo con diversi spezzoni di gameplay che mostrano varie mosse dei Pokémon. Infine viene annunciato che il titolo verrà rilasciato prima su Nintendo Switch e poi su dispositivi mobile.

Nello specifico, Pokémon Unite verrà reso disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo luglio, mentre sui dispositivi mobile arriverà qualche mese più tardi, ovvero a settembre. Non sono ancora state svelate le date specifiche al momento, ma solo finestre di lancio.

Con questo si conclude la presentazione di oggi su Pokémon Unite. Ora che abbiamo un quadro ancora più chiaro del tipo di esperienza, su quello che proporrà agli appassionati fin da subito e non solo, e ovviamente sulle finestre di lancio per entrambe le piattaforme, i fan dell’universo delle creature collezionabili di The Pokémon Company possono finalmente attendere con impazienza questa nuova produzione decisamente fuori dai canoni classici del brand ideato a metà anni ’90 da Satoshi Tajiri.