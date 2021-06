Come è ormai una tradizione, è Nintendo a chiudere la sfilza di conferenze di questo caldissimo periodo E3 2021. Il nuovo Nintendo Direct si è concluso giusto qualche istante fa, con la amata compagnia di Kyoto che ci ha regalato in circa una quarantina di minuti diversi annunci di vario tipo. Senza ulteriori induci, ricapitoliamo insieme quelli che sono stati tutti gli annunci a cui abbiamo assistito in questo E3 targato Nintendo.

Nintendo Direct: tutti i giochi annunciati all’E3 2021

Super Smash Bros Ultimate

Il Nintendo Direct si apre con un nuovo lottatore in arrivo su Super Smash Bros Ultimate. Parliamo di Kazuya, uno dei personaggi più iconici e amati della saga picchiaduro di Tekken.

Life is Strange

Con un suggestivo trailer animato viene annunciato l’arrivo della saga di Life is Strange su Nintendo Switch. Oltre alla Remastered dei primi due capitoli uscirà anche il nuovo capitolo True Colors.

Super Monkey Ball Banana Mania

Su Nintendo Switch tornano anche le scimmiette di SEGA con Super Monkey Ball Banana Mania, una collection con i giochi della saga rimasterizzati per la console ibrida Nintendo.

Mario Party Superstars

Mario Party Superstars è il nuovo capitolo della saga party game che racchiude tutta una serie dei migliori mini-giochi apparsi nei capitoli di questa longeva saga Nintendo.

Metroid Dread

Non è ancora arrivato il momento di Metroid Prime 4, ma Nintendo decide di annunciare comunque un nuovo gioco della saga Metroid Dread. Il titolo riprende i capitoli classici in due dimensioni è arriverà il prossimo 8 ottobre.

Mario Golf Super Rush

Manca poco al lancio di Mario Golf Super Rush, e in questo Nintendo Direct trova spazio anche un nuovo trailer sul gioco di prossima uscita. Oltre a questo, è stata confermato il supporto post lancio con aggiornamenti futuri ricchi di novità.

Warioware Get it Togheter

Torna nel mucchio anche Wario, con un nuovo capitolo della sua folle saga Warioware get it Togheter. Preparatevi ad affrontare una nuova serie di strambi mini giochi di ogni genere.

Shin Megami Tensei V

Il Nintendo Direct ci da finalmente anche l’occasione di vedere qualcosa di nuovo sull’attesissimo Shin Megami Tensei 5. Non solo una nuova cinematica, ma finalmente riusciamo a vedere anche un nuovo gameplay legato all’esplorazione e ai combattimenti.

Project Zero Maiden of Blackwater

Tra i pochi porting dei giochi WiiU che mancavano all’appello su Switch Project Zero Maiden of Balckwater. Il survival horror di puro stampo giapponese tornerà a terrorizzarvi anche sulla console ibrida.

Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

I primi due amatissimi Advance Wars fanno il loro ritorno su Nintendo Switch con una versione rivista e rimasterizzata che contiene tutti e due i titoli.

Hyrule Warriors l’era della Calamità

Nel Nintendo Direct E3 2021 trova spazio anche Hyrule Warriors l’era della Calamità. Nello specifico si è parlato del primo aggiornamento che introdurrà nuovi contenuti all’interno del gioco.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD

Nella sezione dedicata alla saga di Zelda non poteva mancare anche un veloce aggiornamento sull’imminente The Legend of Zelda Skyward Sword HD, in arrivo su Switch il prossimo 16 luglio.

Nintendo Game & Watch The Legend of Zelda

Il prossimo 12 novembre invece sarà il turno del nuovo Game & Watch dedicato ai 35 anni di The Legend of Zelda, su cui sarà possibile giocare il primo leggendario gioco della saga.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Finalmente, dopo anni di attesa, abbiamo un primo sguardo approfondito sul sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mancano ancora molte informazioni a riguardo, ma Anouma ha confermato che il titolo arriverà nel 2022.

Oltre a questi titoli sono stati mostrati brevemente anche tutta una serie di altri giochi in arrivo su Nintendo Switch.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Worms Rumble

Two Point Campus

Just Dance 2022

Cruis’n Blast

Dragon Ball Z Kakarot

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin

Danganronpa Decadence

Tony Hawk Pro Skater 1+2

Strange Brigade

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Con il sequel di Breath of the Wild si conclude anche questo Nintendo Direct dedicato al periodo E3 2021. Qual è stato l’annuncio della grande N che ha saputo emozionarvi di più questa sera?