Pokémon UNITE: disponibile il preload del free-to-play su Nintendo Switch

Il momento del debutto di Pokémon UNITE, un MOBA delle creature tascabili sviluppato da TiMi Studios (Tencent) per Nintendo Switch e mobile, si avvicina sempre di più. Il videogioco sarà rilasciato domani 21 luglio 2021 sulla console ibrida, e l’eShop di Nintendo ha già reso disponibile il preload.

Pokémon UNITE è un videogioco free-to-play, sullo stile di League of Legends e DotA 2: i giocatori in squadre da 5, utilizzando il loro Pokémon preferito, devono totalizzare più punti dell’avversario. A condire le partite ci sono evoluzioni e lotte tra giocatori avversari o contro Pokémon selvatici. Tencent e The Pokémon Company hanno creato il gioco sicuramente per avvicinare la “nuova” fetta di mercato cinese dato che il brand dei mostriciattoli tascabili è ufficialmente sbarcato in Cina nel 2016, ma questo spin-off sta riscuotendo molto interesse anche nel mercato occidentale, trattandosi di un tipo di gioco molto competitivo che richiederà strategie di squadra e controller performanti.

Il preload di Pokémon Unite è disponibile da oggi, 20 luglio 2021, sul Nintendo eShop. Basta avere una connessione per entrare nello shop, cercare il gioco e avviare il download. L’installazione non è molto dispendiosa in termini di spazio, dato che il software occupa solamente 928MB. Il videogioco includerà funzionalità cross-platform con la sua versione mobile che, purtroppo, ancora non è disponibile. Anche la localizzazione italiana per il momento non è attiva. Sia la versione mobile che le nuove lingue verranno rilasciate intorno a settembre 2021.

Con il lancio di Pokémon Unite su Nintendo Switch sarà disponibile anche la Licenza di Zeraora, uno strumento che permetterà ai giocatori di poter disporre del Pokémon misterioso di tipo elettro. È possibile ricevere Zeraora solo se si effettua l’accesso da Nintendo Switch entro il 31 agosto 2021. Come in ogni MOBA, anche in questo videogioco ogni creatura/eroe ha le sue abilità e il suo tipo di utilizzo. Zeraora, per esempio, è uno Speedster, un tipo di creatura con grande mobilità e specializzata in attacchi veloci. Vi invitiamo a consultare il canale YouTube ufficiale di Pokémon Unite per conoscere il roster di creature disponibili al lancio.