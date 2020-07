Pokémon Unite è stato ingiustamente sottovalutato?

Game Freak continua a collezionare rimproveri da parte di moltissimi videogiocatori che, ottimisti nei confronti delle potenzialità dei giochi Pokémon, si rivelano essere costantemente delusi dal brand. Questa volta, al centro delle critiche non sono Spada e Scudo, ma è il gioco Pokémon Unite, perché non tutti hanno apprezzato la notizia del suo prossimo arrivo. Sicuramente, la serie principale soffre del fatto che Game Freak sia sottoposta a numerose pressioni in termini lavorativi, considerando che stiamo parlando essenzialmente di un franchising annualizzato. Tuttavia, è necessario chiarire che il rilascio non avrà alcun impatto sul resto del franchise.

In effetti, il lancio di Pokémon Unite offrirebbe la possibilità di spingere la serie a un livello più alto. Ma sono sorte diverse lamentele che ribadivano il concetto che Pokémon Unite fosse un gioco inadeguato in questo momento, deludendo le aspettative dei fan.

Pokémon Go ci ha già dimostrato come diramazioni di questo tipo possano raggiungere un pubblico più vasto di qualsiasi altro titolo Pokémon, dato che promuovere un titolo disponibile per telefoni cellulari – che oramai sono onnipresenti e alla portata di tutti – e renderlo “free-to-play” consente una maggiore e più determinante diffusione del brand. Altresì, ricordiamo che Pokémon Go ha ricavato oltre 3 miliardi di dollari in meno di quattro anni, configurandosi come una strategia aziendale di successo. Inoltre, bisogna considerare che i giocatori in Asia adorano il genere MOBA e quest’orientamento sarebbe in grado di adattarsi anche ad un’altra fetta di pubblico, che per giocare ha a disposizione solamente il proprio telefono, non potendosi permettersi di investire del denaro in una versione “premium”, per console.

E per i più nostalgici che speravano tanto in un remake, tranquilli. L’evoluzione di Pokémon Unite non influisce sullo sviluppo di una nuovissima versione della serie principale o sui tanto richiesti remake. Pokémon Unite, in questo momento, risulta il gioco giusto al momento giusto per Game Freak, il cui lancio in è soltanto in grado di espandere la serie a un pubblico molto più vasto rispetto alle versioni classiche, ma è anche un gioco che può attingere a mercati che altrimenti non sarebbero toccati dalla serie. Inoltre, rappresenta comunque qualcosa di nuovo e anche se Pokémon Unite potrebbe apparentemente non interessarvi, ci sono molti più vantaggi che barriere per la software house giapponese.