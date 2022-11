Qualche mese fa Nvidia aveva annunciato un nuovo aggiornamento gratuito per l’amatissimo primo Portal. Il titolo sviluppato da Valve è presto diventato un vero e proprio cult del videogioco grazie a una serie di situazioni iconiche. Ora, a diversi anni dal lancio originale del primo capitolo della serie, Nvidia sta per lanciare un nuovo aggiornamento che va a rendere moderno tutto l’aspetto grafico e visivo, e questo update gratuito ha finalmente una data d’uscita.

Ad annunciare tutte le ultime novità sull’update Portal RTX è stata la stessa Nvidia, con la compagnia statunitense che ha pubblicato un nuovo comunicato per aggiornarci. All’interno del post che è apparso qualche istante fa sul sito ufficiale, scopriamo che questo aggiornamento gratuito verrà reso disponibile su Steam a partire dal prossimo 8 dicembre. Ci siamo quasi, quindi, ma Nvidia ha voluto sottolineare che da adesso in poi i giocatori Steam potranno già aggiungere questo aggiornamento alla propria Lista dei Desideri.

Grazie a questo nuovo update, che sarà gratuito per tutti, il classico di Valve datato 2007 è stato reinventato nel suo lato tecnico utilizzando la tecnologia all’avanguardia che abbiamo a disposizione oggi giorno. Grazie al Ray Tracing godremo di ambienti ancora più reali e con illuminazioni, sfumature e ombreggiature senza pari. Anche le texture sono state riviste insieme ai modelli presenti nel gioco, i quali ora reagiranno in modo realistico a tutti i riflessi grazie al Ray Tracing già citato in precedenza.

Ma non ci si ferma solamente sul lato visivo, e anche le prestazioni sono nettamene migliorate rispetto al passato. Grazie alla tecnologia DLSS 3, infatti, si potrà giocare a Portal con un framerate ben più alto dei solidi 6o FPS mantenendo attivo anche il Ray Tracing.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.