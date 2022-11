Ancora oggi, dopo oltre dieci anni dal suo lancio originale, Minecraft continua a stupirci quasi a cadenza giornaliera. Il sandbox di Mojang è ormai una vera e propria fucina di creatività, con sempre più appassionati e youtubers che si dedicano giorno e notte per creare qualcosa di speciale e mai visto all’interno del mondo di gioco. Proprio un noto creatore di contenuti ha deciso di realizzare qualcosa di molto richiesto dalla sua fan-base, e che va ad inserire nel sandbox una delle armi più iconiche del mondo vidoeludico.

Parliamo della Gravity Gun di Portal, una delle saghe di Valve più apprezzate dai videogiocatori. Ad inserire quest’arma molto particolare all’interno di Minecraft (lo potete acquistare su Amazon) ci ha pensato il noto youtuber conosciuto in rete come ‘CRAIY’. Non è la prima volta che questo creatori di contenuti si cimenta in una serie di creazioni molti interessanti per il sandbox di Mojang, e nel suo ultimo video possiamo vedere e scoprire come è stato possibile ricreare una Gravity Gun perfettamente funzionante.

La cosa veramente interessante è che tecnicamente questo creator non usa alcuna mod per inserire e far funzionare questa novità, ma è stato utilizzato un pacchetto di dati. La differenza tra i due è che grazie ai pacchetti di dati diventa molto più facile da utilizzare questa creazione per la maggior parte delle persone. Infatti, nel video pubblicato sul proprio canale YouTube possiamo ottenere tutto quel che serve per inserire la Gravity Gun di Portal in Minecraft senza alcuna necessità di installare mod.

Proprio grazie a questo video, infine, viene raccontato dallo stesso youtuber come è riuscito a dare vita a quest’arma all’interno di Minecraft, mostrandoci anche una serie di utilizzi all’interno del mondo fatto di cubetti.

