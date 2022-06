Il tanto atteso remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo da parte di Ubisoft è in sviluppo ormai da parecchio tempo e il titolo sembra destinato a nuovi rinvii. Lo studio francese, infatti, aveva precedentemente dichiarato che il remake del titolo sarebbe uscito prima dell’aprile 2023. Tuttavia, sembra che i piani siano cambiati ancora una volta e che il gioco subirà un ulteriore slittamento sulla data prevista.

Ubisoft ha, infatti, recentemente rimosso il gioco da diversi siti di rivenditori come GameStop e Amazon che erano già intenti ad organizzare i preordini del gioco. Così facendo, Ubisoft si è vista costretta a confermare il nuovo rinvio di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. In una dichiarazione inviata a diversi media, Ubisoft ha, infatti, dichiarato: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. Ubisoft Montreal trarrà vantaggio dai loro insegnamenti poiché il nuovo team continuerà il lavoro per offrire un grande remake. Di conseguenza, non stiamo più considerando il rilascio nel corso del 2023 e il gioco è stato rimosso dai cataloghi.”

Ubisoft ha, inoltre, affermato che coloro che desiderano annullare i preordini possono farlo contattando i rispettivi rivenditori, ma l’azienda sottolinea che lo sviluppo del progetto sta procedendo. “Se i giocatori desiderano annullare il preordine, sono invitati a contattare il proprio rivenditore”, afferma Ubisoft. “Saranno aggiornati sul progetto man mano che lo sviluppo procede”.

Le dichiarazioni arrivano poco dopo che il progetto è passato dagli sviluppatori degli studi di Pune e Mumbai di Ubisoft a Ubisoft Montreal. Un simile passaggio, infatti, avrebbe significato ritardi enormi in termini di sviluppo e, di conseguenza, lo studio ha preferito rimuovere Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo dai cataloghi. Dopo il recente Far Cry 6, Ubisoft starebbe inoltre lavorando anche ad altri titoli ispirati alla serie dei quali tuttavia non abbiamo ancora molte informazioni.