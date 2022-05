Ricordiamo tutti il momento in cui Ubisoft ha annunciato al mondo intero il remake del tanto amato Prince of Persia Le Sabbie del Tempo. Il titolo nato nella generazione PlayStation 2 fu capace di riportare in vita una saga storica rendendola al passo coi tempi. Ora, però, sembra che questo remake non stia andando per niente incontro a una buona sorte dato che, dopo i primi rinvii, ha subito un nuovo importante cambiamento in via ufficiale.

Ad annunciare il tutto è stata la stessa compagnia transalpina nelle scorse ore, la quale ha pubblicato un nuovo post per aggiornarci su alcuni cambiamenti importanti riguardo al remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo. Come già anticipato poco sopra, lo sviluppo del titolo ha subito una nuova turbolenza passando tra le mani di Ubisoft Pune e Mumbai allo studio di Ubisoft Montreal: il team che diede i natali alla trilogia originale.

Sebbene questi aggiornamenti potrebbero allontanare ulteriormente l’uscita del tanto atteso remake, c’è da sottolineare come molti appassionati ora sono più tranquilli sapendo che i lavori al titolo stanno venendo portati avanti da coloro che dopo Prince of Persia hanno realizzato una saga come Assassin’s Creed. Non ci resta che attender e buone nuove da Ubisoft, nella speranza che non ci vogliano anni per mettere le mani su questo remake.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Al momento Ubisoft ha molti progetti interessanti in cantiere oltre al remake di Prince of Persia le Sabbie del Tempo, e speriamo di conoscere presto le date di lancio di tutte le prossime uscite targate Ubi.