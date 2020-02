Project G.G.: rilasciato il teaser trailer del nuovo gioco di Platinum Games

Giusto questa mattina vi abbiamo parlato di Project G.G., il nuovo titolo sviluppato da Platinum Games che coinvolgerà in prima linea Hideki Kamiya. Se nelle precedenti ore non avevamo ancora a disposizione molti dettagli, le cose sono cambiate in fretta ed è stato da poco caricato sul canale ufficiale di Platinum il primo teaser trailer ufficiale del nuovo progetto che farà parte della saga a tema super eroi iniziata con Viewtiful Joe e The Wonderful 101.

Project G.G. è ancora nelle prime fasi di sviluppo con un team di sole 15 persone che si sta dedicando attualmente al progetto. Le intenzioni di Kamiya sono quelle di espandere il team man mano che lo sviluppo passerà alle fasi successive, ma per il momento l’idea di Platinum Games è quella di autopubblicare il gioco su tutte le piattaforme disponibili sul mercato al momento del lancio.

Project G.G. proporrà un gameplay improntato all’azione e si ispirerà ai vari prodotti d’intrattenimento Kaiju e Tokusatsu giapponesi. Insieme al teaser trailer è stato rilasciato anche un messaggio direttamente dal game director Hideki Kamiya che recita: “Project G.G. è un titolo diverso. A differenza di tutti i giochi che abbiamo realizzato finora, sarà un titolo Platinum Games al 100% in tutto; dalle ambientazioni e i personaggi, al design e alla trama del gioco, fino alla sua promozione. Platinum Games ha il pieno controllo dell’IP. Con Project G.G. siamo solo alla linea di partenza e il traguardo è ancora molto lontano. Spero che siate entusiasti!”.

Come dichiarato dallo stesso Kamiya, c’è ancora molto lavoro da fare prima di vedere in tutto il suo splendore questo nuovo progetto targato Platinum Games. Di sicuro non possiamo fare altro che tenere sott’occhio Project GG fino al momento in cui avremo ulteriori dettagli succulenti in futuro. Cosa ne pensate della nuova IP di Platinum Games?