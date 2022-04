Dopo svariati leak e alcuni filmati trafugati e postati su Reddit, Ubisoft ha annunciato ufficialmente il nome in codice Project Q, titolo attualmente in sviluppo. Il titolo sarà un battle arena a squadre e dovrebbe consentire ai giocatori di gestire a pieno l’esperienza di gioco. Dal momento che il titolo è ancora nelle prime fasi di sviluppo, non sono ancora presenti finestre di rilascio nemmeno ipotetiche. Tuttavia, lo sviluppatore ha messo a disposizione dei giocatori un link per registrarsi alle future fasi di beta testing, lo trovate a questo link. Dopo il recente Far Cry 6, per lo sviluppatore è il momento di cercare qualcosa di nuovo.

Ubisoft ha chiarito, inoltre, che Project Q non è un titolo Battle Royale, ma offre invece una varietà di modalità PvP con il divertimento dei giocatori come unico obiettivo. Ubisoft, in alcune risposte al suo stesso tweet, ha in seguito chiarito di non avere programmi che comprendano l’inserimento di NFT nel suo gioco. Dopo il recente questionario di Activision, infatti, il tema delle criptovalute all’interno dei giochi e dei sistemi play to earn sta diventando sempre più delicato. Le parole della software house sembrano rassicuranti in tal senso ma i piani potrebbero comunque cambiare durante lo sviluppo.

Le piattaforme su cui sarà disponibile Project Q non sono ancora rese note. Tuttavia, ci sono opzioni per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC nella pagina di registrazione per gli aggiornamenti relativi alle beta. Ciò sembra, dunque, indicare che il titolo sarà disponibile su praticamente tutte le console in commercio. Secondo l’insider Tom Henderson, inoltre, Project Q avrebbe due modalità: Showdown in cui si affrontano due squadre da quattro giocatori e Battle Zone, una modalità 4v4 in cui i giocatori controllano diverse parti della mappa per accumulare punti.

So, we heard you heard… ‍Introducing codename “Project Q”, a team battle arena letting players truly own the experience! The game is in early development and we will keep testing, so for now all you can do is register for upcoming tests: https://t.co/TMRKwiUzbJ pic.twitter.com/hZ40OkPdum — Ubisoft (@Ubisoft) April 23, 2022

Project Q è in sviluppo presso Ubisoft Bordeaux e, sebbene non sia confermato, il titolo potrebbe essere free-to-play. Il sito web ufficiale dello sviluppatore, infatti, prima dell’annuncio affermava di essere al lavoro su un nuovo gioco PvP F2P. Dovremo probabilmente aspettare ancora molto per avere ulteriori informazioni, come sempre vi aggiorneremo prontamente.