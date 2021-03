PS Now, annunciati i titoli di Marzo 2021

Li stavate attendendo? Dopo l’annuncio dei titoli che saranno scaricabili per tutti gli abbonati del Playstation Plus, Sony ha finalmente rilasciato anche i tre titoli che saranno aggiunti al PS Now questo mese. A partire da domani sarà infatti possibile giocare tre nuovi giochi. InFamous Second Son, Ace Combat 7, World War Z e Superhot. Tutti e tre questi tioli sono uno diverso dall’altro e rappresentano esperienze molto diverse tra di loro, e non sappiamo in realtà quanto siano appetibili ancora oggi per il pubblico che ha già una Playstation in casa da tanto tempo.

Continua però da parte di Sony l’ampliamento del catalogo del suo servizio in streaming (e non solo) che permette agli abbonati di poter giocare senza alcun download di sorta. Ovviamente come in molti ormai asseriscono, il servizio in cloud di Sony è comunque molto distante dal livello medio dei suoi competitor. Qui ad esempio trovate un nostro speciale dedicato al cloud gaming in cui potete farvi un’idea di cosa offrono i servizi in questo preciso momento.

Passando ai giochi aggiunti da domani 2 Marzo, Infamous Second Son vi metterà nei panni di Delsin Rowe pronto ad affrontare i pericoli di una Seattle in piena sommossa. Ace Combat 7 è invece l’ultimo capitolo della serie e include anche alcune sequenze di volo pensate appositamente per il PSVR.

Ovviamente dobbiamo dirvi che questo titolo sarà disponibile soltanto fino al 31 Maggio 2021. Stesso destino subirà World War Z, che sarà disponibile fino al 6 Settembre 2021. Un titolo di sopravvivenza che strizza l’occhio ai titoli in co-op come Left 4 Dead 2. Superhot invece è uno sparatutto in prima persona in cui il tempo avanza soltanto quando ti muovi tu. Se volete scoprirlo non dovete fare altro che abbonarvi al PS Now.