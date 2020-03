PS Now: Control, Tomb Raider e altri giochi confermati da Sony

Leak e aggiornamento del catalogo di PS Now avevano già praticamente confermato l’arrivo di nuovo giochi per il servizio di Sony, ma ora la società giapponese ha finalmente dato la conferma ufficiale: i nuovo giochi di marzo sono ben 11 e comprendono anche Control, l’avventura metroidvania di Remedy Entertainment (Alan Wake, Max Payne e Quantum Break), e Shadow of the Tomb Raider, il terzo capitolo della serie reboot ideata da Crystal Dynamics e pubblicata da Square Enix.

Vediamo però, precisamente, quali sono i giochi disponibili su PS Now a partire da oggi, 3 marzo 2020:

Control

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Shadow of the Tomb Raider

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

Wolfenstein 2: The New Colossus

Take on Lara’s biggest adventure yet in Shadow of the Tomb Raider or explore the eerie surroundings of The Oldest House in Control, both coming to PS Now this month: https://t.co/XgHn3N3OPq pic.twitter.com/yWT97tRBjv — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 3, 2020

Come potete vedere, oltre ai già citati Control e Shadow of the Tomb Raider, abbiamo anche un altro titolo di alto livello: Wolfenstein 2 The New Colossus, seguito diretto di Wolfenstein The New Order, di MachineGames. Per il resto, troviamo vari altri titoli di qualità “media”, potremmo dire. C’è un po’ di tutto, tra giochi di guida, combattimento e giochi di ruolo e strategici.

Per quanto riguarda i due grandi nomi, Control e Shadow of the Tomb Raider, la loro presenza nel catalogo è a tempo limitato: avremo infatti accesso all’opera di Remedy Entertainment su PS Now fino al 31 agosto 2020; il titolo di Square Enix, invece, rimarrà sul catalogo fino al 7 settembre 2020. Avremo quindi circa sei mesi per goderci queste opere di alto livello.

Quest’oggi, inoltre, vi ricordiamo che sono stati resi disponibili anche i giochi gratis del PS Plus di Marzo 2020, ovvero Shadow of the Colossus (in formato Remake PS4) e Sonic Forces, una delle più recenti avventure dedicate al porcospino blu di SEGA.