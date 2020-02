PS Plus: giochi gratis PS4 di Marzo 2020 svelati?

Tra ieri e oggi abbiamo scoperto i giochi gratis di Marzo 2020 di Google Stadia Pro e dei Games with Gold di Xbox. Chi manca all’appello? PS Plus, il servizio in abbonamento di PlayStation 4. Sony non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali riguardo ai giochi in arrivo il prossimo mese, ma un leak proveniente dal sito polacco della società sembra aver svelato i nuovi giochi gratis in arrivo: parliamo di Shadow of the Colossus Remake e Sonic Forces.

Potete vedere qui sotto l’immagine di un banner pubblicitario, probabilmente attivato per errore. Shadow of the Colossus Remake è, come dice già il nome, il rifacimento in versione PlayStation 4 dell’amato classico nato su PS3 (e giunto anche su PS3 in versione remaster). I lavoro di remake sono stati eseguiti dal talentuoso Bluepoint Studios, il quale è attualmente al lavoro su un misterioso progetto per next-gen. Sonic Forces, invece, è uno dei più recenti giochi dedicati al porcospino blu di SEGA, accolto tiepidamente dalla critica specializzata.

Ovviamente si tratta solo di un leak, non di un’informazione ufficiale ed esiste sempre la possibilità che l’immagine sia un falso, anche se tempismo e qualità indicano il contrario. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Di certo, i nuovi titoli arriveranno come sempre il primo martedì del mese, ovvero il 3 marzo 2020.

Prima di allora dovete inoltre ricordarvi di reclamare i giochi gratis del PS Plus PS4 attualmente disponibili, ovvero BioShock The Collection e The Sims 4, insieme al gioco per PS VR Firewall Zero Hour. In teoria, quest’oggi dovrebbe avvenire l’annuncio ufficiale, quindi scopriremo presto se si tratta di un fake o di un’informazione corretta. Diteci, se si rivelasse vero, sareste contenti di quanto proposto?