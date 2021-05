PS Now: ecco i giochi di maggio 2021, c’è anche un amato tripla A

Nuovo mese e nuovi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento PlayStation Now. Dopo un mese di aprile che ha visto l’arrivo del recentissimo Marvel’s Avengers, il servizio targato Sony continua ad aggiungere al proprio catalogo titoli di grande spessore. Durante il mese di maggio 2021 gli abbonati a PS Now potranno fare un’ennesima scorpacciata di titoli di vario genere e adatti per tutti i gusti. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme quali sono le 3 nuove aggiunte di questo mese.

La prima novità riguarda un pezzo da novanta, ovvero Nioh. Il primo capitolo dell’action con influenze soul-like di casa Team Ninja approda anche all’interno del servizio PS Now. Non parliamo di un gioco recentissimo, ma se non vi siete mai avventurati nell’epopea nipponica di William questa è la vostra occasione per recuperare uno dei titoli d’azione più apprezzati degli ultimi anni. A quest’ottimo curriculum si accompagna un gameplay frenetico ed impegnativo, e tutto un mondo folkloristico giapponese da scoprire scrupolosamente.

A Nioh si vanno ad aggiungere anche due altri titoli, ovvero: Jump Force e Street of Rage 4. Il primo è uno dei picchiaduro cross-over più completi per gli amanti degli anime. Da Naruto a Dragon Ball, passando per One Piede e Le Bizzarre Avventure di Jojo, in questi titolo ricco di azione e combattimenti troverete tantissimi personaggi degli anime più popolari degli ultimi 30 anni.

This month on PlayStation Now, face terrifying yokai, engage in bombastic manga battles, or clean up the streets of Wood Oak City: https://t.co/pOzjAcV3t2 pic.twitter.com/28B7L119Gb — PlayStation (@PlayStation) May 3, 2021

Chiudiamo la tripletta di giochi in arrivo nel servizio PS Now con Street of Rage 4, il quarto capitolo di una delle saghe videoludiche più iconiche di sempre. Il classico del beat’em up ritorna in grande stile con un capitolo inedito che saprà inebriare gli appassionati di un retro-gusto vintage che si mescola perfettamente alla modernità del videogioco.