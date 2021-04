PS Now supporterà la risoluzione 1080p, è ufficiale!

In un momento storico come quello attuale, l’industria videoludica si sta spingendo sempre di più verso la fruizione dei servizi dedicati al gaming. Microsoft ha aperto le danze con il proprio Xbox Game Pass, un servizio che agli albori non fu visto troppo di buon occhio da una grossa fetta di pubblico, ma che ora sta facendo la fortuna di Microsoft stessa e degli appassionati che hanno sempre qualcosa da giocare. Con PS Now invece, Sony ha voluto dare la propria idea di servizio, andando ad affiancarlo all’esperienza del PlayStation Plus già esistete da più di una generazione.

È proprio PS Now ad essere il protagonista di un molto atteso aggiornamento. Con un post pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale di PlayStation Europe, la compagnia ha voluto annunciare che, a partire da questa stessa settimana, gli utenti abbonati al servizio PlayStation Now potranno giocare fino a una risoluzione di 1080p. Un’ottima notizia ed un’evoluzione da parte del servizio Sony che era stata richiesta a gran voce più di una volta da parte dei giocatori in passato.

Ad aggiungere qualche altro dettaglio è stato lo stesso post su Twitter, che ci notifica come la risoluzione full hd verrà implementata nel corso delle prossime settimane nelle seguenti regioni del mondo: Europa, Stati Uniti d’America, Canade e Giappone, ovviamente nelle zone in cui il servizio è disponibile e permette ai giocatori di giocare in streaming riuscendo a raggiungere senza problemi i 1080p.

PlayStation Now will begin rolling out support for streaming 1080p capable games this week. The rollout will occur over the next several weeks across Europe, US, Canada, and Japan, where PlayStation Now is available. pic.twitter.com/ZY47D0eT4G — PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 22, 2021

Aspettando di conoscere meglio la data in cui verrà sbloccata questa possibilità anche da noi in Europa, vi ricordiamo che attraverso il servizio in abbonamento PS Now potete giocare a una valanga di giochi, compreso il recentissimo Marvel’s Avengers di Crystal Dynamics e Square Enix.