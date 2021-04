PS5: i titoli PS Now non avranno l’update next-gen

A distanza di poco tempo dall’annuncio dei titoli PlayStation Now di questo mese, arriva purtroppo una conferma a dir poco spiacevole. Senza girarci troppo attorno, i giochi non godranno dell’upgrade next-gen gratuito. Cosa vuol dire ciò? Semplice, Marvel’s Avengers e Borderlands 3, entrambi aggiornati per sfruttare l’hardware della next-gen di casa Sony, saranno riproducibili soltanto in versione PS4. Gli utenti che quindi vorranno sfruttare la versione PS5, dovranno necessariamente comprarli. Una notizia sicuramente poco confortante, per tutti i giocatori in attesa di valutare i due prodotti.

La notizia è stata riportata da PushSquare, che ha lodato il servizio per l’impegno dell’azienda su un lavoro di miglioramento, ma ha comunque rimproverato il disordine dello stesso. D’altronde, in molti speravano di poter finalmente mettere le mani sui primi giochi PlayStation 5 inclusi nel servizio in abbonamento di casa Sony, ma non sarà così. Che il colosso nipponico decida, dopo il malcontento del pubblico, di cambiare idea? Troppo presto per dirlo, ma vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti a riguardo.

Nel frattempo, ecco qui di seguito la descrizione di Marvel’s Avengers: “Dopo che il disastro dell’A-Day ha distrutto San Francisco e creato una popolazione di Inumani, gli Avengers si sono sciolti. Durante la loro assenza, l’Avanzate Idee Meccaniche (AIM) giura di proteggere le persone, ma non tutto è come sembra”;

“Inizia nei panni di Kamala Khan, fan degli Avengers, in fuga dall’AIM dopo averne scoperto il terribile segreto. Riunendo gli Avengers vestirai i panni di ogni membro, scoprendo i dettagli sul loro modo di agire. Viaggia in tutto il mondo nei panni degli Avengers, per riaccenderne la fiducia prima che non resti più nulla da salvare”.