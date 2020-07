PS Plus Agosto 2020: annunciati i giochi gratis

Pochi istanti fa sono stati annunciati a sorpresa i nuovi giochi gratuiti di agosto 2020 riscattabili per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. ne parlavamo giusto questa mattina quando insieme alla discussione su quali sarebbeto stati i prossimi titoli gratuiti, vi abbiamo segnalato la possibilità di riscattare un bonus a costo zero. Tornado ai nuovi titoli, a partire dai prossimi giorni saranno disponibili al download Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys.

Il primo è un grande classico; la rimasterizzazione della campagna in giocatore singolo di Call of Duty Modern Warfare 2. Parliamo di uno degli FPS più amati della settima generazione videoludica, nonché uno dei COD più giocati e ricordati dagli appassionati. All’interno di questa remastered, i fan potranno rivivere tutta la campagna in giocatore singolo con una veste grafica più pulita ed in full HD. COD Moder Warfare 2 Campaign Remastered sarà già riscattabile a partire da domani 28 luglio-

Il secondo dei titoli gratuiti proposti con il PS Plus ad agosto sarà il debuttante Fall Guys Ultimate Knockout, e sarà ottenibile a partiore dal 4 agosto. Il nuovo folle e coloratissimo titolo sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devbolver Digital è un freneticissimo battle royale a percorsi, che vede 60 giocatori scontrarsi in prove che ricordano quelle proposte da show televisivi cokme Takeshi’s Castle e Wipe Out! Riuscirete a rimanere gli ultimi senza mai cadere?

Questa è l’accoppiata scelta da Sony per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Parliamo di un grande ritorno e di una nuova uscita che esordisce proprio all’interno del plus di PlayStation 4. Cosa ne pensate dei titoli proposti per il mese di agosto? Siete curiosi di testare queste due tanto differenti esperienze?