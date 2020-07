PS Plus Agosto 2020: annuncio in arrivo, bonus gratis disponibile

Come ogni mese, manca poco all’annuncio dei nuovi giochi del PS Plus di Agosto 2020. I giochi gratis PS4 del prossimo mese dovrebbero essere disponibili a partire dal 4 agosto, sempre ammesso che Sony Interactive Entertainment segua i tempi di rilascio classici. Per ora non abbiamo informazioni o rumor su quanto sarà disponibile, ma sappiamo che per gli abbonati è già accessibile un piccolo bonus gratis.

Precisamente parliamo di un pacchetto extra esclusivo per Rogue Company. Si chiama “Pacchetto Rogue Company PlayStation Plus” ed è disponibile a costo zero esclusivamente per gli abbonati su PlayStation Store. Vediamo precisamente quali sono i contenuti inclusi in questo bonus gratis del PS Plus:

Tuta alare Seconda Entrata

Copertura Arma Primaria Acciaio Blu

500 Rogue Buck

Tema Rogue Company

Attualmente non sappiamo per quanto tempo rimarrà disponibile il “Pacchetto Rogue Company PlayStation Plus”: vi conviene quindi reclamarlo subito, per non correre il rischio di perderlo. Come potete vedere, inoltre, il bonus gratis del PS Plus è interessante anche per chi non gioca a Rogue Company, visto che include un tema per la dashboard di PS4, oltre ad alcuni contenuti per il gioco.

Una volta reclamato il bonus, non possiamo fare altro se non attendere l’annuncio ufficiale dei giochi del PS Plus di Agosto 2020. Luglio ci ha fatto dono di ben tre titoli, in occasione del decimo anniversario del servizio in abbonamento (Erica, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 anni e NBA 2K20), senza dimenticare il fatto che Sony Interactive Entertainment ha donato ad alcuni giocatori 10€ sul portafogli del PlayStation Store.

L’annuncio dei giochi dovrebbe arrivare questo mercoledì, nel tardo pomeriggio. Diteci, quali giochi vorreste ricevere a inizio agosto 2020? Ci sono dei videogame in particolare che vi interessano?