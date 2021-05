PS Plus: annunciati i giochi gratis di giugno 2021

Siamo nuovamente in quel periodo del mese, quando Sony è pronta ad annunciarci quali saranno i nuovi giochi che gli abbonati al servizio PS Plus potranno riscattare a giugno 2021. Nel dettaglio, tutti e tre i titoli, che andremo a scoprire a breve, saranno resi disponibili a partire dal prossimo martedì 1 giugno. Detto questo, scendiamo nei dettagli e scopriamo insieme quali sono i nuovi giochi gratis del PlayStation Plus.

Dopo il leak apparso in rete in questi giorni ora abbiamo la conferma ufficiale. Il primo titolo che verrà aggiunto nel servizio PS Plus nel corso del mese di giugno sarà Operation Tango. Il titolo sarà riscattabile esclusivamente dagli utenti PlayStation 5 e metterà i giocatori nei panni di due spie in un’avventura da vivere in co-op ricca di enigmi da risolvere e situazioni in cui sarà necessario non farsi scoprire per portare a termine le varie missioni.

Per i possessori PlayStation 4 (e per quelli PS5 tramite retrocompatibilità) invece verranno resi disponibili il recente Star Wars Squadrons, l’ultimo titolo ambientato nell’universo di Star Wars che ci mette alla guida delle astronavi della Resistenza o dell’Impero. Il terzo ed ultimo gioco, invece, è una new entry che uscirà direttamente sul Plus al day one, ovvero Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, una versione finale del quinto capitolo del picchiaduro tridimensionale targato SEGA che aggiunge al titolo una serie di novità ed extra.

Un nuovo mese molto vario e con una tripletta di titoli dai generi diversi per tutti gli abbonati al servizio PS Plus. Che si ami il gioco in giocatore singolo, affrontare avventure in co-op o gettarsi nella mischia del gioco online, anche a giugno i giocatori PlayStation potranno giocare a tre esperienze attuali e variegate.