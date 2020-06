Esclusive PS5 2020: la lista completa

Possiamo sicuramente dire che – l’ormai – passata generazione ha regalato agli appassionati PlayStation anni memorabili dal punto di vista videoludico e ancora devono assaggiare due pesi massimi come The last of us Part II e Ghost of Tsushima. Durante l’evento PS5, Sony ci ha dato un primo sguardo dei giochi e delle esclusive PS5 che vedremo durante il 2020 e i prossimi anni. Ovviamente si tratta, come detto, di un mero antipasto, Jim Ryan ha già confermato che sono previsti tantissimi altri giochi pronti per essere annunciati.

In questo articolo, che aggiorneremo nel corso del tempo, vi elencheremo tutte le esclusive PS5 sia quelle sviluppate dagli studi interni sia quelle temporali da studi third party. Esattamente come gli altri articoli di raccolta esclusive, abbiamo deciso di elencare anche tutti i titoli in arrivo su PC, ma che non sono presenti su console concorrenti. Il motivo è semplice: il mercato PC funziona in maniera diversa rispetto a quello legato alle piattaforme da salotto, di conseguenza non allarmatevi se vedete Godfall o Deathloop.

Qualora un gioco dovesse passare su un’altra console, non esiteremo a rimuoverlo dalla lista e ad aggiornare l’articolo, così come eventuali nuove esclusive PS5 verranno aggiunte al catalogo. Faremo la stessa cosa con Xbox Series X dopo l’evento di luglio, così da tenere traccia di tutti i titoli che potrete giocare sulle due diverse console.

Esclusive PS5 in arrivo