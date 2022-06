Ci siamo, dopo una serie di rumor ecco che Sony svela in via ufficiale quelli che saranno i prossimi giochi gratis riscattabili nel servizio in abbonamento PS Plus. Il mese di giugno è sempre un momento molto caldo per gli amanti dei videogiochi a causa di tutta una serie di nuovi annunci, e anche il PlayStation Plus permetterà ai propri abbonati di giocare a tre titoli molto importanti, tra cui una pesante esclusiva Sony.

Ancora una volta le voci di corridoio apparse in rete negli scorsi giorni hanno avuto ragione. Confermati quindi i giochi in arrivo su PS Plus nel mese di giugno, ovvero God of War, Naruto Boruto: Shinobi Strikers e Nickelodeon All-Star Brawl. Il primo di questo trio non ha bisogno di presentazioni, ma l’arrivo sul servizio Sony potrebbe fare pensare molti all’anticipo di qualche novità riguardo al prossimo capitolo God of War Ragnarok.

Per quanto riguarda Naruto Boruto: Shinobi Strikers, parliamo della trasposizione videoludica del manga/anime sequel di Naruto Shippuden. La storia questa volta è incentrata su Boruto, il figlio di Naruto Uzumaki, e oltre a una serie di nuovi personaggi torneranno anche vecchie conoscenze per chi ha amato e seguito le opere originali create da Masashi Kishimoto.

– Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Nickelodeon: All-Star Brawlhttps://t.co/gW5U2J4pMN pic.twitter.com/oeoOSaBwmR — Nibel (@Nibellion) June 1, 2022

Il terzo e ultimo titolo è Nickelodeon All-Star Brawl, il brawler con i personaggi delle serie animate Nickelodeon. Tutti e tre i titoli in questione saranno riscattabili su PS Plus a partire dal prossimo 7 giugno.