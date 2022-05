Il catalogo dei giochi classici di PS Plus Premium potrebbe espandersi con uno dei titoli più desiderati da parte della community, ovvero Dino Crisis. Al momento non ci sono ancora conferme in merito, ma a quanto pare il PlayStation Store avrebbe spoilerato l’arrivo del gioco Capcom con un banner andato online forse un po’ troppo presto.

Andiamo con ordine: su Twitter sono numerose le testimonianze degli utenti, che appena entrati nello store di PlayStation hanno visualizzato un banner pubblicitario che anticiperebbe l’arrivo di Dino Crisis nel catalogo dei giochi PS Plus Premium. Il banner in questione è stato ripreso più e più volte sul social network ed è comparso a tantissimi utenti che nelle ultime ore hanno fatto l’accesso al negozio virtuale di Sony.

Il cartellone pubblicitario è poco fraintendibile: l’immagine scelta da Sony è quella di Regina, personaggio giocabile e protagonista dei giochi della serie. La scritta invita i giocatori a esplorare il catalogo dei classici giochi PlayStation presenti nel nuovo PS Plus. Potrebbe sempre trattarsi di un errore, certo, ma dobbiamo tenere in considerazione che simili banner sono preparati dal reparto marketing. Difficile dunque che possa trattarsi di una svista, anche se ovviamente preferiamo non esporci in merito.

@PlayStation why do you have Dino Crisis on the cover for Classic Games but there’s NO Dino Crisis!!!!! Don’t play with my emotion like this I want my DC back! #DinoCrisis pic.twitter.com/QW3lnUDalM — Bob Chen (@b890242005) May 24, 2022

Dino Crisis è una delle serie più amate dai giocatori PlayStation. Sono oramai anni che i fan invocano un ritorno del franchise, con un nuovo capitolo oppure un remake del primo gioco. Se l’immagine dovesse essere confermata come autentica, è però molto probabile che Capcom si limiterà a lanciare uno dei due capitoli piuttosto che lavorare a un vero e proprio rifacimento.

Il nuovo PS Plus ha debuttato il 23 maggio 2022 in Asia. In Europa (e in Italia) sarà invece disponibile a partire dal 22 giugno 2022. La line-up e il catalogo dei giochi completi per le regioni ancora prive del “nuovo” servizio di Sony è ancora sconosciuta.