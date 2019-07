PS4: 100 milioni di console distribuite, crescono gli abbonati PS Plus

PS4 ha raggiunto un grandissimo risultato: 100 milioni di pezzi distribuiti a livello mondiale. Anche PS Plus, inoltre, può vantare ottimi risultati.

Sony ha annunciato che PS4 ha finalmente superato il traguardo dei 100 milioni di console distribuite. Il dato fa riferimento al periodo compreso tra il D1, avvenuto nel novembre 2013, e il 30 giugno 2019, ovvero la conclusione del quarto fiscale aprile-giugno 2019. Chiaramente “distribuite” non significa “vendute”, ma il dato rimane comunque impressionate.

Nel suddetto quarto fiscale sono state distribuite 3.2 milioni di console: il risultato è invariato rispetto allo stesso periodo del precedente anno, ma Sony ha comunque diminuito le previsioni di vendita da 16 a 15 milioni di pezzi entro la fine del marzo 2020.

Non è solo PS4 a ottenere validi risultati: PS Plus ha infatti raggiunto 36.2 milioni sottoscrizioni, con una crescita di 2.3 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i giochi, le copie fisiche vendute tra aprile e giugno 2019 sono 42.9 milioni: il valore è cresciuto di 2.3 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Anche le vendite digitali crescono, precisamente del +10%.

Si tratta di risultati notevoli che accompagneranno PS4 fino all’uscita di PlayStation 5. Considerando il volume d’affari della console di attuale generazione, è altamente probabile che la società giapponese intenda supportarla anche dopo l’uscita della next-gen. Diteci, voi cosa ne pensate di questi risultati?