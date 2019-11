PS4, Xbox One e Switch: ecco quali sono i picchiaduro più venduti

La generazione attuale volge al termine, almeno per quanto riguarda PlayStation 4 e Xbox One, ed è quindi un ottimo momento per tirare le somme dei giochi più venduti. Oggi, per la precisione, vi offriamo la classifica dei picchiaduro più venduti su PS4, Xbox One e Switch, sulla base dei dati di NPD.

Mat Piscatella, analista di NPD Group, ha svelato tramite Twitter questa curiosa classifica. Iniziamo vedendo i cinque picchiaduro più venduti su PS4:

Mortal Kombat X Mortal Kombat 11 Injustice Dragon Ball FighterZ Dragon Ball Xenoverse 2

Se invece guardiamo i dati di Xbox One, troviamo:

Mortal Kombat X Injustice 2 Mortal Kombat 11 Dragon Ball Xenoverse 2 Dragon Ball Xenoverse

Si tratta di due classifiche molto simili, come potete notare, dominate da Mortal Kombat e da Dragon Ball, comprensibilmente. Le cose, invece, cambiano sensibilmente con Nintendo Switch:

Super Smash Bros Ultimate Pokken Tournament DX Arms Mortal Kombat 11 Dragon Ball Xenoverse 2

Bisogna inoltre sottolineare che i dati dei tre giochi Nintendo non includono le vendite digitali, quindi il loro successo sulla concorrenza è ancora più notevole di quanto possa sembrare. Nel complesso, comunque, possiamo affermare che NetherRealm Studios è il team di sviluppo di maggior successo di questa generazione in ambito picchiaduro, visto che sia Mortal Kombat che Injustice sono suoi prodotti. Diteci, quali di questi picchiaduro avete giocato? Qual è il vostro preferito?