PS5: annunciato un nuovo State of Play, data orario e contenuti

Proprio pochi minuti fa è stato rilasciato a sorpresa un breve, ma incredibile, trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart, il nuovo attesissimo capitolo in uscita il prossimo 11 giugno su PS5. Il tutto è stato pubblicato direttamente da Sony attraverso i propri canali social e sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Dopo aver già visto tutta una serie di trailer dedicati, oggi è il momento di andare leggermente più a fondo e vederenuovi spezzoni di gameplay.

Poco dopo l’uscita del trailer, sul Blog ufficiale di PlayStation è stato pubblicato un articolo riguardante Rivet, la misteriosa protagonista di ratchet & Clank: Rift Apart. Si tratta di una Lombax proveniente da un’altra dimensione, dove il malvagio imperatore Nefarious dà la caccia a tutti coloro che si oppongono a lui. Ma non è tutto, dal blog è possibile venire a conoscenza di una Digital Deluxe Edition al prezzo di 89,99€ che includrà, oltre al gioco, un art book digitale, una colonna sonora digitale, 20 unità di Raritanium, un pack di sticker per la modalità foto e le suddette cinque armature per Ratchet e, appunto, Rivet.

Sappiamo bene quanto il titolo sia attesissimo da migliaia di appassionati in tutto il mondo, ed è per questo che Sony, a sorpresa, ha annunciato uno nuovo State of Play dedicato proprio al prossimo capitolo per PS5. Insomma, se volete saperne di più, basterà aspettare il prossimo giovedì 29 aprile alle 23:00 per ammirare oltre 15 minuti di sequenze di gioco inedite. Non è chiaro se Ratchet & Clank: Rift Apart sia l’unico gioco dell’evento, rimane assolutamente plausibile, ma è bello pensare magari di vedere qualche piccolo trailer di altre IP.

Per eventuali dettagli riguardanti questo incredibile capitolo in uscita su PS5 il prossimo 11 giugno, vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Fateci sapere cosa ne pensate della saga di Ratchet & Clank con un commento qui sotto nella sezione dedicata.