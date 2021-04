Ratchet e Clank Rift Apart: il nuovo spettacolare gameplay trailer

Ci siamo quasi, dopo mesi tutt’altro che esageratamente ricchi di uscite videoludiche, a partire da questa settimana arriveranno sul mercato tutta una serie di novità davvero entusiasmanti. A dare il via a questo periodo di nuove uscite ci sarà Returnal, ma nelle prossime settimane/mesi arriverà anche il turno di grandi titoli come Resident Evil Village e la nuova esclusiva PlayStation 5 Ratchet e Clank Rift Apart. Proprio di quest’ultima, qualche istante fa è stato pubblicato un nuovo interessantissimo trailer.

Il tutto è stato pubblicato direttamente da Sony attraverso i propri canali social e sul canale YouTube ufficiale di PlayStation. Dopo aver già visto tutta una serie di trailer dedicati, oggi è il momento di andare leggermente più a fondo e vedere nuovi spezzoni di gameplay di Ratchet e Clank Rift Apart. Il video dalla durata di poco meno di 2 minuti è ricco di novità, e ci mostra diversi spezzoni inediti dove il personaggio giocabile diventa Rivet, la nuova Lombax già apparsa nei filmati precedenti.

Come siamo stati abituati da sempre, nella saga Insomniac Games regna la frenesia e l’azione più pura, il tutto mischiato ad un arsenale di armi e gadget folli. In questo trailer abbiamo la possibilità di vedere solo alcune delle armi che ci porteremo dietro in questa nuova avventura interdimensionale, che, per la prima volta ci vedrà vestire i panni di ben due Lombax diversi: l’iconico Ratchet e la già amatissima Rivet.

Tutto il trailer, infine, mostra una varietà di situazioni, nemici, pianeti davvero invidiabili, e non vediamo davvero l’ora di poter mettere le nostre mani sul nuovo capitolo di questa saga. Vi ricordiamo che Ratchet e Clank Rift Apart uscirà il prossimo 11 giugno in esclusiva PlayStation 5.