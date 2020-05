PS5: l’annucio avverrà questa settimana, secondo un insider

Mentre Sony non si è ancora decisa di mettere sotto i riflettori PlayStation 5, sono sempre di più gli appassionati che si chiedono quando arriverà il momento di vedere la presentazione ufficiale della console next gen della compagnia giapponese. A questo proposito diversi insider hanno recentemente detto la loro, suggerendo che PS5 sarà presto protagonista di più eventi dedicati a mostrarne sia il design che un primo parco titoli.

Ad aggiungersi a queste voci di corridoio ora c’è anche il noto insider Tidux, da sempre molto vicino all’ecosistema PlayStation. Secondo alcune informazioni ottenute da Tidux, Sony avrebbe in programma di presentare PS5 proprio questa settimana. L’insider continua dicendo che a pochi giorni dal reveal, verrà proposto un evento digitale presumibilmente per approfondire con dettagli e qualche annuncio relativo ai giochi.

As you all know PlayStation are extremely dynamic in these Covid-19 times, so it can change at anytime. If in hear anything like that I will let you know immediately

— Tidux (@Tidux) May 24, 2020