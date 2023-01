Dopo le parole di Jim Ryan dichiarate al CES 2023, ora arriva la conferma: PS5 è ufficialmente disponibile un po’ ovunque. Certo, non con i modi che abbiamo imparato a conoscere in passato, ma è pur sempre un passo avanti. Oramai da diverse settimane le console si trovano con un po’ di facilità rispetto al passato, tanto che diversi retailer come MediaWorld e Amazon continuano ad avere unità disponibili per l’acquisto con molta regolarità.

Ad annunciare la fine di un periodo decisamente cupo per il mercato del nuovo hardware ci ha pensato Sony stessa, con un nuovo spot pubblicato nel corso delle ultime ore anche in Italia e già andato in onda in Australia. Nel filmato, chiamato “Live from PS5”, viene chiaramente citata la maggior quantità di console disponibili nei negozi. Un filmato simpatico e divertente, che mostra alcuni dei videogiochi di prossima uscita e altri che invece sono già disponibili per l’acquisto.

Il video è stato diffuso su Twitter e al momento non abbiamo ancora notizie di una eventuale trasmissione in diretta nelle TV nostrane. Nonostante ciò la reazione dei giocatori è stata decisamente soddisfacente, come emerge dai commenti pubblicati sul social network. Certo, alcuni commentano l’aumento di prezzo vissuto dalla console la scorsa estate, ma per la maggior parte degli utenti questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo.

Trovare una PS5 dovrebbe diventare più facile quest'anno. Grazie per la vostra pazienza Il nuovo spot "Live From PS5" celebra questo momento: https://t.co/7ecuTA0Mpd pic.twitter.com/azwzAi4d2P — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 30, 2023

Con una maggiore disponibilità di console, ora tutti attendono notizie sui futuri giochi disponibili per l’hardware. Sappiamo già che nel 2023 debutteranno Marvel’s Spider-Man 2 e Final Fantasy 16, ma chiaramente la maggior parte dei giocatori attende un nuovo showcase di PlayStation per scoprire tutte le prossime esclusive first party di Sony. Notizie che attendiamo anche noi e che dovranno rispondere a un anno importante per Xbox, vista la quantità di giochi in arrivo quest’anno sulle piattaforme Microsoft.

