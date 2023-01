Il 2023 videoludico inizia a sfornare una serie di titoli molto interessanti e da tenere assolutamente d’occhio. Di sorprese ce ne sono già state, ma molti appassionati aspettano le grandi produzioni più attese dell’anno che, come ben sappiamo, non mancheranno di certo. Tra queste c’è sicuramente Marvel’s Spider-Man 2; la nuova esclusiva Sony che vedrà il ritorno sulle console PlayStation dei due Spider-Man di Peter Parker e Miles Morales.

A proposito del nuovo titolo di Insomniac Games, molti fan delle avventure dell’Uomo Ragno hanno recentemente avvistato il primo spot ufficiale della prossima grande produzione PlayStation. Come possiamo vedere su Reddit, un appassionato ha scoperto che in Australia sta andando in onda uno spot pubblicitario molto particolare, all’interno del quale possiamo vedere una serie di sequenze live action e non solo.

Quel che ha colpito maggiormente i videogiocatori, però, è un’informazione inaspettata che ha preso in controtempo tutti coloro che stanno aspettando con grande trepidazione l’uscita di Marvel’s Spisder-Man 2. Si tratta della finestra di lancio del gioco, ad oggi ancora misteriosa ma che, a sorpresa, ha fatto capolino proprio all’interno di questo spot. Stando a quel che svela la pubblicità, la nuova produzione Insomniac dovrebbe uscire nel corso della prossima primavera.

Una finestra di lancio che si rivela essere spaventosamente vicina, ma va sottolineato che, essendo uno spot australiano, la loro stagione primaverile corrisponde con il nostro autunno. Se il tutto dovesse venire confermato, comunque, andrebbe a sugellare le promesse del team di sviluppo riguardo al lancio del gioco entro il 2023. Non ci restare che attendere nuove comunicazioni riguardo all’uscita di Marvel’s Spider-Man 2, magari all’interno di un nuovo appuntamento comunicativo ufficiale di Sony come un prossimo State of Play o un evento più grande, quest’ultimo manca ormai da diverso tempo all’appello.

