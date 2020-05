PS5: a giugno vedremo la console e ad agosto i giochi? Ecco il parere di Jeff Grubb

Con la mancanza di un punto di riferimento come l’E3, quest’anno è più difficile cercare di collocare i vari appuntamenti comunicativi delle compagnie videoludiche nel corse di tutta l’estate. Sappiamo già che Microsoft e Ubisoft hanno intenzione di mostrarci le loro novità con degli eventi digitali, mentre chi rimane più ermetica in questo momento è proprio Sony. Stando ad alcuni rumor emersi in rete, i mesi clou per conoscere più nel dettaglio PS5 e i suoi giochi saranno giugno e agosto.

Ne ha parlato di recente il giornalista di Venturebeat Jeff Grubb. Secondo lui il primo evento targato Sony sarà a giugno e metterà sotto le luci dei riflettori PS5 con un reval della console di prossima generazione. Per Grubb inoltre, l’appuntamento atteso per il mese di giugno sarà anche un occasione per dare un primo sguardo ad alcuni giochi giochi esclusivi e di studi di terze parti.

Secondo quanto riferito dal giornalista, il secondo evento non si farà attendere troppo e dovrebbe arrivare ad agosto con un nuovo State of Play tutto incentrato sui giochi. Questo appuntamento digitale metterà in vetrina tutta una serie di titoli sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4. Infine, Gribb tiene a sottolineare che per il mese di agosto Sony continuerà a fornire ulteriori informazioni su PS5 tramite il proprio blog ufficiale.

Se le parole di Jeffe Grubb dovessero avere qualche base di verità non ci vorrà troppo per averne conferma. Dopo l’architettura della console e il nuovo DualSense, potremmo essere molto vicini a una presentazione più dettagliata di PlayStation 5. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni rilasciate dal giornalista di Venturebeat?