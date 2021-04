PS5 e PS4: Marvel’s Avengers gratis per gli abbonati PS Now

PlayStation Now è il famoso servizio in abbonamento proposto da Sony nel quale è possibile provare una serie di titoli aggiornati mese dopo mese. Il catalogo dei giochi cresce a dismisura col passare del tempo e quindi vi consigliamo di sfruttarlo appieno sulle vostre PS4 e PS5. Proprio il mese scorso vi abbiamo informato dell’inserimento di tre grossi titoli, InFamous Second Son, Ace Combat 7, World War Z e Superhot. Giochi che hanno sicuramente stupito in positivo migliaia e migliaia di utenti in tutto il mondo.

Durante le vacanze pasquali, Sony ha voluto informare i tre giochi aggiunti ad aprile, con una grossa sorpresa. La line up di PlayStation Now presentata in questo mese offre The Long Dark, Bonderlands 3 ed il recentissimo e discusso Marvel’s Avengers, titolo che tutti avranno ormai conosciuto che purtroppo non ha ricevuto il successo ben sperato con un futuro decisamente incerto.

Parliamo di “incerto” perché oggettivamente ad oggi non sappiamo i piani futuri del team. Recentemente gli sviluppatori hanno presentato un DLC dedicato a Black Panther e nuovi contenuti per la storia principale che dovrebbero tenere ancora in alto il valore del gioco, purtroppo però sembra che l’interesse da parte del pubblico sia scemato, vedremo se grazie a questa mossa rinasca tutto quanto. Marvel’s Avengers sarà disponibile fino a lunedì 5 luglio 2021.

PlayStation Now games for April: Marvel’s Avengers, Borderlands 3, and The Long Dark, all available to play starting tomorrow: https://t.co/XRje3Lakf8 pic.twitter.com/Qj8JQve6WN — PlayStation (@PlayStation) April 5, 2021

Poco da dire invece su Borderlands 3, il capolavoro di Gearbox Software premiato alla Gamescom 2019 come “miglior gioco multigiocatore”, sarà disponibile fino al prossimo 29 settembre 2021. Per quanto riguarda The Long Dark, la permanenza dovrebbe essere a tempo indeterminato, come suggerisce la mancanza di una data sulle informazioni ottenute dal PlayStation Blog. Sembra che il servizio si staia ampliando con giochi dal valore davvero impressionante, per ogni informazione aggiuntiva riguardante i titoli in uscita su PS4 e PS5, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.