PS5, il nuovo aggiornamento mostra diverse novità inedite

Dopo un evento tutto dedicato ai prossimi giochi in uscita e in sviluppo, quest’oggi Sony ha pubblicato alcune importanti informazioni riguardo al prossimo aggiornamento firmware di PS5. Il tutto, come sempre, attraverso un post sul PlayStation Blog e con un video su YouTube.

L’aggiornamento firmware per PS5 di settembre 2021 verrà rilasciato domani, e conterrà una serie di novità. In primis verranno apportati un paio di miglioramenti all’esperienza utente nella dashboard della console, con alcuni elementi che daranno più possibilità di personalizzare il proprio modo di giocare ed interagire con gli amici sulla console.

In arrivo anche l’implementazione dell’audio 3D con gli speaker del proprio televisore, e l’arrivo della possibilità di espandere la memoria della console con SSD M.2. Per quest’ultima novità è stato realizzato anche un video esplicativo che trovate direttamente nel Blog PlayStation.

Oltre a ciò, Sony ha anche annunciato che sono in arrivo miglioramenti per quanto riguarda le app per il Remote Play e la PS App.