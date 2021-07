PS5: il prossimo aggiornamento darà la possibilità espandere la memoria SSD interna

PlayStation 5 è sul mercato ormai da poco meno di un anno. Il lancio della nuova console Sony ha fatto discutere parecchio, non solo per quanto riguarda la line up del primo anno di vita, che diciamocelo, per tutte le console è sempre un punto di discussione, ma soprattutto per la scarsità di scorte disponibili ancora oggi. Nonostante questo, però, PS5 è riuscita a vendere nel modo più veloce di sempre nella storia del marchio PlayStation la bellezza di 10 milioni di unità.

Ora, come fa sapere direttamente Sony attraverso il sito ufficiale PlayStation, con il prossimo aggiornamento firmware di PS5 gli utenti saranno in grado di espandere la memoria interna dell’SSD. Come viene sottolineato, Questa funzione verrà resa disponibile solamente per gli utenti in una versione beta. La funzione che permetterà di espandere l’SSD internamente sarà abilitata tramite un prossimo aggiornamento del software di sistema PlayStation 5, ma al momento non è ancora specificata alcuna tempistica di rilascio.

Una volta installato nella console PS5, lo spazio di archiviazione SSD M.2 può essere utilizzato per scaricare, copiare e avviare giochi in proprio possesso e le app multimediali. Ciò consente di aumentare lo spazio di archiviazione disponibile sulla console, ma non solo. Si può anche spostare liberamente i giochi tra l’archiviazione della console, un dispositivo di archiviazione esteso USB collegato e l’archiviazione SSD M.2 in aggiunta.

Come annunciato dalla compagnia giapponese, nel momento in cui verrà rilasciato il nuovo firmware, questa funzione sarà prima rilasciata per gli utenti in beta, per poi essere resa pubblica per tutti in un secondo momento non ancora meglio specificato.