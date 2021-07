PS5: vendite da record, Sony festeggia

PS5 è la console di Sony che ha venduto unità più velocemente nella sua storia, una notizia che già vi avevamo dato ma che adesso è ufficiale. A confermarlo è la stessa azienda giapponese nel suo blog, celebrando le 10 milioni di vendite. Tale traguardo è stato raggiunto un mese più velocemente della precedente PlayStation 4, ma la sensazione generale, confermata anche dagli esponenti di Sony, è che la console avrebbe potuto vendere anche di più se solo non ci fossero i noti problemi di produzione e distribuzione legati agli effetti collaterali della pandemia. La domanda di PlayStation 5 infatti è ancora altissima e l’azienda giapponese sta cercando come può di supportarla.

“Superando le sfide della fornitura e della pandemia globale, siamo orgogliosi di aver realizzato un’esperienza di gioco rivoluzionaria che sta affascinando i giocatori di tutto il mondo. Tutti in Sony International Entertainment ce l’hanno messa tutta per rendere l’esperienza PlayStation migliore che mai.” si legge sul blog di Sony, prima di passare ai ringraziamenti per i giochi che hanno contribuito al traguardo come Ratchet & Clank e Spider-Man, e per le persone che hanno lavorato a raggiungerlo.

Jim Ryan, CEO di PlayStation, ha riferito ai giornalisti di GamesIndustry.biz che è ancora troppo presto per capire dove la PS5 è più richiesta: “La domanda è ancora estremamente forte ovunque, e i dati di vendita per i singoli paesi sono semplicemente un riflesso delle decisione di allocazione delle scorte. Capiremo i dati molto di più man mano che ci addentreremo nel 2021 e nel 2022.”

Ryan ha poi proseguito parlando del rischioso ma efficace lancio di PS5 in Cina: “Il modello di gioco non è ben consolidato lì, è tutto free-to-play e mobile, ma abbiamo avuto un’intuizione che poteva essere il momento giusto per un cambiamento e abbiamo lanciato qualche dado. Abbiamo fatto un sacco di rumore al lancio, abbiamo allocato una buona quantità di azioni e tutto è esploso molto, molto rapidamente. Lo stesso tipo di energia che vediamo in Occidente. È ancora presto, ma siamo incoraggiati da tutto questo.” Nel frattempo pare stiano arrivando le prime revisioni della console, anche se ancora non c’è una data certa né si sa bene cosa verrà modificato dell’architettura a parte il supporto verticale.