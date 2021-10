PS5 in oro 18 carati! Il prezzo vi farà girare la testa

PlayStation 5 è sul mercato quasi da un anno, ma le scorte della console sono ancora molto difficili da trovare. La carenza di componenti, a quanto pare, durerà ancora per un po’, ma questo non ha fermato l’annuncio di una particolare PS5 in oro 18 carati.

Ad annunciare questa versione personalizzata della console di nuova generazione Sony è stata Caviar: una compagnia che realizza una serie di prodotti di lusso e che ha deciso di portare il proprio marchio anche su PS5.

Questa particolare versione della console è in vendita sullo shop ufficiale della compagnia al prezzo di 352.770 Dollari. Oltre alla scocca in oro e diversi dettagli sulla console, anche il DualSense è stato personalizzato.

Ammirare questa versione di PS5 non costa nulla, e lo potete fare sul sito ufficiale di Caviar.