PS5, sarebbe in arrivo una nuova IP multigiocatore

Sembra proprio che Sony stia lavorando duramente per cercare di portare nuove IP anche su PS5. D’altronde Jim Ryan più volte è stato chiaro nel voler descrivere completamente il suo immenso volere nuove avventure e nuovi mondi per sfruttare a pieno la tecnologia di PS5 e non solo. Il voler impiegare sempre più forza lavoro anche negli studi esistenti è sicuramente sinonimo di una voglia impagabile di voler portare al granad epubblico playstation nuovi modi di giocare e di espandere i propri orizzonti. Proprio poche ore fa inoltre è apparso un annuncio di lavoro sul sito di SIE.

Sony London Studio nello specifico era esperta ormai nel creare mondi in realtà virtuale per il PSVR. Ricordiamo infatti il famosissimo Blood & Truth oppure i meno recenti titoli dedicati alla eye toy di PS2. Insomma il team di Londra è pieno di creativi con tantissime idee innovative e sicuramente in questo titoli che dovrebbe essere completamente multiplayer è molto probabile che il tutto si incentri anche sul nuovissimo PSVR 2 che recenti rumor vorrebbero presentato da Sony durante la fine di questo anno.

Al momento sul sito di SIE è possibile leggere uno statement riguardo i ruoli ricercati che mette in risalto tutte le qualità dello studio e che descrive le figure ricercate. “London Studio sta costruendo una squadra da zero per un prossimo gioco online per PlayStation 5. La qualità è qualcosa a cui siamo immensamente orgogliosi di puntare e stiamo cercando di mettere insieme la squadra giusta per aiutarci a progredire. I nuovi entrati si uniranno al momento perfetto per essere coinvolti nella definizione dei nostri piani per un progetto di cui siamo eccezionalmente appassionati“.

In questo momento potremmo inoltre fare anche altre ipotesi relative a questo titolo in produzione, ma preferiamo rimanere in silenzio e magari goderci il momento giusto per assaporare l’annuncio di una nuova IP!