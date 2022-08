L’aumento del prezzo di PS5 non impatterà sulle vendite della console, almeno stando ad Ampere Analysis, società di analisti finanziari che analizza diversi settori, tra cui quello dei videogiochi. A firmare il report ci ha pensato Piers Harding-Rolls, research director per quanto riguarda l’industria dei giochi.

“Pensiamo che ci sarà un grosso disappunto per alcuni consumatori che hanno tentato di acquistare la console senza successo. Nonostante ciò, ci aspettiamo che questo incremento di prezzo abbia un impatto minimo sulle vendite”, le parole di Harding-Rolls. “Ci aspettiamo che il forecast (le previsioni di vendita) di Sony resti invariato”, ha aggiunto il ricercatore e analista finanziario.

Chiaramente l’aumento di prezzo di PS5 porta a chiedersi anche cosa farà Microsoft, che in questo momento potrebbe trovarsi in una posizione di di vantaggio almeno a livello di strategie. Lo stesso Harding-Rolls ha dichiarato che al momento non si intravedono segnali di un eventuale aumento di prezzo per le console di Xbox. “Microsoft proverà a prendersi un vantaggio su Sony, specialmente spingendo il valore di Xbox Game Pass e di All Access”. Le parole di Harding-Rolls si riferiscono anche al sistema di acquisto di Xbox Series S e Xbox Series X, chiamato appunto All Access, che consente di acquistare una nuova console a rate, con incluso un abbonamento a Xbox Game Pass.

Queste dichiarazioni sono ovviamente solo delle ipotesi. Al momento ovviamente non possiamo sapere se le previsioni di vendita di PS5 saranno rispettate e per scoprirlo sarà necessario attendere i prossimi report dell’anno fiscale. Vi ricordiamo che il prezzo di PS5 è aumentato da oggi in diversi mercati, tra cui l’Italia: questo aumento è di 50 Euro e riguarda tutti e due i modelli di console esistenti. Per saperne di più in merito, vi invitiamo a visitare il nostro articolo che trovate a questo indirizzo.