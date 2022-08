La notizia era nell’aria già da diverso tempo, ma ora è ufficiale: Jim Ryan ha infatti annunciato un aumento di prezzo per PS5, l’ultima console di casa Sony. L’annuncio è arrivato in queste ore e segue le dichiarazioni delle scorse settimane, dove il colosso nipponico aveva affermato di non poter escludere un eventuale aumento di prezzo della console.

Chiaramente l’aumento di prezzo riguarda entrambi i modelli di PS5 disponibili, ovvero quello standard (con il lettore Blue-ray) e quello digital (privo ovviamente del supporto ai giochi fisici). I prezzi sono aumentato di circa 50 Euro per entrambi i modelli, facendo passare la versione standard a 549,99 Euro e la versione digital a 449,99 Euro.

Le motivazioni dietro questi aumenti sono da ricercarsi nella difficoltà del mercato attuale. “L’economia globale sta affrontando diverse sfide che nessuno di noi si aspettava. Abbiamo visto l’inflazione aumentare, così come il valore della moneta, che sta impattando fortemente su consumatori e diverse industrie. Per via di queste sfide abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di listino di PS5 in alcuni mercati”, si legge nel blog ufficiale di PlayStation. L’aumento del prezzo è infatti presente solamente in Europa, Regno Unito, Giappone, China, Australia, Messico e Canada, mentre gli Stati Uniti d’America sembrano essersi salvati da questa manovra.

“Mentre l’incremento di prezzo è una necessità per via della situazione economica globale e il suo impatto nel business di Sony Interactive Entertainment, la nostra priorità è quella di continuare a migliorare la reperibilità della console nei negozi, in maniera che tanti giocatori possano giocare con PS5”, le parole che chiudono il post sul blog ufficiale di PlayStation.

Aumenti di prezzo del genere sono stati esclusi da Nintendo, mentre Meta ha già avviato un percorso simile, alzando il prezzo di listino dei visori prodotti da Oculus. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.