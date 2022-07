Attraverso il proprio account Twitter, Sony ha annunciato che l’acquisizione di Heaven è completa. Lo studio di Jade Raymond entra, dunque, ufficialmente a far parte dei PlayStation Studios. Il processo è già in corso da marzo 2022 ma l’accordo è stato finalizzato soltanto adesso, in seguito al completamento dell’iter burocratico necessario.

Heaven è uno studio canadese fondato, appunto, da Jade Raymond nel 2021. La sviluppatrice, dopo aver lasciato Ubisoft e il team di Stadia, ha infatti deciso di mettersi in proprio. Con l’aiuto di alcuni veterani del settore, infatti, ha fondato questo team che ha da subito attirato l’attenzione di Sony e dei PlayStation Studios. Tra gli oltre cento componenti dello studio, infatti, in molti provengono da realtà importanti come Assassin’s Creed e Rainbow Six: Siege. Heaven, attualmente, non ha ancora presentato alcun progetto specifico ma sarebbe al lavoro su ricerca e sviluppo di tecnologie cloud, stando ai profili ricercati dallo studio.

In un’intervista rilasciata per GamesIndustry, Jade Raymond ha, inoltre, espresso alcune delle sue aspettative per il futuro dello studio all’interno dei PlayStation Studios. Sembra, infatti, che Heaven stia già collaborando con Mark Cerny, creatore dell’hardware che muove la PlayStation 5, per realizzare nuove tecnologie. Quest’ultime, secondo le parole di Raymond, sarebbero destinate a nuove tecnologie cloud utili per gli sviluppatori. La CEO di Heaven, inoltre, ha espresso parole di ammirazione per Cerny e per il suo lavoro. L’ingegnere, infatti, è stato paragonato alla stregua di una rockstar da Raymond, prima di elogiarne le abilità.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy — PlayStation (@PlayStation) July 11, 2022

Ovviamente, Jade Raymond non ha potuto sbilanciarsi sui contenuti dei progetti in corso con i PlayStation Studios. Tuttavia, dall’intervista emerge che, oltre alle nuove tecnologie cloud menzionate in precedenza, il team sta collaborando anche ad altri progetti. Come detto, lo studio si occupa principalmente di ricerca e sviluppo, pertanto, dovremo sicuramente attendere ancora prima di avere maggiori informazioni su cosa bolle in pentola in casa Sony.