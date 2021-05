PS5: Mark Cerny è stupito per come sta venendo utilizzato il Ray Tracing

Quando l’architettura di PlayStation 5 fu annunciata all’incirca un anno fa, in molti rimasero sorpresi di appurare come la nuova console targata Sony avrebbe supportato la tecnologia Ray Tracing. Dopo l’entusiasmo generale, in molti si sono subito domandati in che modo i giochi in sviluppo per PS5 avrebbero beneficiato di questa novità tecnica. A mesi dal lancio, Mark Cerny ha voluto dire la sua su come sta venendo utilizzato il Ray Tracing sulla console che ha contribuito a progettare.

Cerny si è detto molto stupito di vedere come già nei primi mesi di vita di PS5 i team di sviluppo di tutto il mondo abbiano lavorato così bene con l’implementazione del Ray Tracing sulla console. Come architetto della console, Mark Cerny si è anche detto sbalordito dalla velocità con cui gli sviluppatori si stanno adattando e utilizzando l’architettura di PlpayStation 5, soprattutto se si pensa che la piattaforma da gioco Sony è sul mercato da solo sei mesi.

“Pensavo che il Ray Tracing fosse qualcosa che sarebbe stato utilizzato solamente nei titoli di seconda e terza generazione. Pensavo che un primo titolo di lancio potesse mostrare un po’ del potenziale, e sarei stato portato a chiedermi se ne fosse valsa la pena di inserire questa possibilità, dato il costo associato al silicio. Ho avuto la risposta a questa domanda la prima volta che i titoli sono stati mostrati in pubblico, è stato fantastico”, ha dichiarato Cerny alla redazione di Wired.

Durante la chiacchierata con Wired, inoltre, Cerny ha detto che durante le scorse generazioni PlayStation gli sviluppatori si lamentavano spesso delle architetture delle console, mentre con PS5 non è stata riscontrata alcuna lamentela, anzi, la console ha scaturito un’accoglienza da parte degli studi molto positiva, con ciò che ha stupito persino Cerny.