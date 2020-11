PS5: padre passa 13 ore su otto schermi per acquistarla al figlio

PS5 è finalmente uscita in tutta Europa, contraddistinta, però, da un lancio davvero complesso con copie sold-out praticamente ovunque. Prevedendo tale rischio, un papà di Walsall (borgata inglese della contea delle West Midlands) ha passato ben 13 ore piazzato davanti a otto schermi per garantire la console al figlio di otto anni. Un’impresa davvero eroica quella di Stephen Hill per il figlioletto Harrison, attua a salvare il Natale.

Alla mezzanotte del day one della console targata Sony, Stephen ha iniziato ad aggiornare le pagine della sua postazione composta da un laptop, un telefono cellulare, cinque iPad e un PC con due browser aperti. Il tutto fino alle 13:20 dello stesso giorno in cui è finalmente riuscito ad aggiudicarsi la PlayStation 5 e Marvel’s Spider-Man Miles Morales per 509£. Stephen ha perennemente controllato i siti di GAME, Amazon e John Lewis, nonché seguito varie testate per controllare la disponibilità.

Grazie all’aiuto della moglie e di un buono di 400£ emanato da Family Fund (ente di beneficenza che sostiene le famiglie con bambini colpiti da gravi patologie o disabili), Stephen è riuscito ad acquistare anche una Xbox Series X per il figlio autistico di sei anni, Isaac. Un padre eroe che è riuscito a regalare un sereno Natale ai suoi figlio, dopo la recente perdita di una persona cara a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Fortunatamente sua figlia non ha espresso particolari richieste, ma Hill ha dichiarato: “La richiesta per entrambe le console era alta, ma ero molto determinato” – ha continuato il 39enne – “È quel periodo dell’anno dove tutti i bambini vogliono le console in modo da poter giocare agli ultimi giochi, ogni volta che ne esce una nuova è sempre così. Ma è quello che i ragazzi avevano chiesto e, come genitore, vuoi dare loro quello che vogliono“, ha concluso. Un padre da ammirare!