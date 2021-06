PS5: Sony annuncia di aver acquistato un nuovo studio

Manca sempre meno all’evento più importante dell’anno in ambito videoludico ma sembra che Sony si sia già resa protagonista in questi giorni con alcune update davvero fondamentali. Nella giornata di ieri la notizia che ha creato più scalpore è stato sicuramente il rinvio al 2022 di God of War 2 oltre ad aver ufficializzato che Bend Studio non lavorerà ad un sequel di Days Gone ma ha dei piani per una nuova e strabiliante IP da mostrare in futuro per PS5.

Sony, proprio in queste ore, avrebbe ufficializzato con un post sul suo Blog l’acquisizione di un nuovo e promettente studio, Team Asobi. La squadra è diventata famosa per aver sviluppato Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR e Astro’s Playroom per PS5, quest’ultimo inserito in tutte le console ed estremamente apprezzato da pubblico e critica.

“Dopo l’uscita di Astro’s Playroom per PS5, il Team Asobi sta diventando sempre più grande! Questo è un periodo molto eccitante per la squadra e non vediamo l’ora che di parlarvi dei progetti futuri. Volevamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti voi fan di PlayStation per le vostre dolci parole nei nostri confronti in questi anni di duro lavoro, soprattutto da quando Astro ha fatto il suo debutto su PS5 insieme al controller DualSense. Il nostro obiettivo rimane lo stesso, quello di far divertire tutti gli appassionati di questo magico mondo. Siamo orgogliosi di mostrarvi il nostro nuovo logo che d’ora in avanti vedrete nelle nostre future produzioni, speriamo che vi piaccia!”.

Il Team Asobi è stato inizialmente assemblato nel lontano 2012, circa un anno prima l’uscita di PlayStation 4. La squadra ha lavorato principalmente su demo tecnologiche con l’obiettivo di mostrare il funzionamento dell’hardware. Con il passare del tempo lo staff è cresciuto a dismisura lavorando a giochi veri e propri come Astro Bot: Rescue Mission nel 2018 ed il più recente rilasciato lo scorso anno. Team Asobi è ora diventato il più recente studio interno della famiglia PlayStation Studios, un altro incredibile passo avanti per l’azienda giapponese.