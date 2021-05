PlayStation Experience: primi indizi sull’evento Sony in periodo E3 2021

Ci siamo quasi, mancano un paio di settimane ed entreremo ufficialmente in periodo E3 2021. Dopo la mancanza della fiera losangelina l’anno scorso, per ovvi motivi, l’ESA ha deciso di tornare alla ribalta con un evento tutto digitale che proverà a riproporre l’affascinante mood di un periodo così speciale per i videogiochi e soprattutto per i videogiocatori. Mancano ancora molte informazioni all’appello, ma a quanto pare sono iniziati ad apparire in rete alcuni indizi sui programmi di Sony relativi ai propri annunci targati PlayStation.

Ora, a distanza di qualche settimana dall’inizio dell’E3 2021, un utente sembra aver qualche informazione sul prossimo PlayStation Experience, ovvero un evento digitale ricco di nuovi annunci relativi a PS5, PS4 e PSVR. A quanto viene detto dall’utente, queste informazioni provengono da una mail inviata a una delle compagnie che parteciperanno a questo evento. Sembra che Sony sia interessata a creare un grande show per la fine di giugno, più precisamente per il 28 giugno.

Entrando ancora più nello specifico del rumor, a questo evento digitale parteciperanno diversi studi e compagnie, tra le quali figureranno: Guerrilla Games, Sony Santa Monica Studios, Capcom, Square Enix, Ubisoft, EA e molte altre. Tra gli annunci, invece, troveremo la data di lancio di Horizon Forbidden West, atteso per il prossimo 30 novembre e l’annuncio di un nuovo remake in lavorazione presso Bluepoint Games e Square Enix.

Le succose informazioni di questo rumor non finiscono qui, con l’utente che sottolinea come all’interno di questo nuovo PlayStation Experience avremo anche la possibilità di dare uno sguardo ravvicinato al nuovo PSVR 2. Insomma tanta carne al fuoco, ma al momento Sony non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, per questo vi consigliamo di prendere questi dettagli con le dovute attenzioni.