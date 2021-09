PS5: tutti i giochi annunciati durante il PlayStation Showcase

Qualche istante fa si è concluso un nuovo PlayStation Showcase, l’evento digitale che ci ha mostrato in una quarantina di minuti quello che sarà il futuro di PS5. Attorno a questo show c’è stata molta attenzione da parte di tutta la community videoludica, soprattutto perchè fino ad oggi Sony è stata silente per quasi tutto il periodo estivo. Senza perdere altro in inutili preamboli, vediamo insieme quali sono stati i giochi protagonisti del nuovo PlayStation Showcase.

PS5: tutti i giochi del PlayStation Showcase

Star Wars Knights of the Old Republic Remake

L’evento PS5 si apre con un annuncio a dir poco inaspettato. Star Wars Knight’s of the Old Republic Remake si presenta con un fugace trailer che da solo è capace di far emozionare gli amanti di questa fantastica saga di giochi di ruolo ambientati nell’universo lontano lontano.

Project EVE

Passiamo ad estetica e genere completamente diverso con Project EVE un titolo che riprende molte delle visual dalle produzioni nipponiche, più nello specifico dalle ultime produzioni Platinum. A tutto si mischia un gameplay che mix Devil May Cry e NieR Automata.

Tiny Tina’s Wonderlands

Dopo essere stato annunciato all’E3, vediamo finalmente un nuovo filmato di Tiny Tina’s Wonderlands che ci presenta per la prima volta anche una serie di spezzoni di gameplay dalla frenesia unica, proprio in pieno stile Gearbox.

Forspoken

Forspoken, ad oggi, è un titolo parecchio misterioso. Square Enix ci ha fatto vedere qual cosina durante l’E3, e con il nuovo trailer di stasera abbiamo potuto godere di un prodotto che si va immediatamente ad inserire in gamba tesa tra i più attesi dell’anno prossimo.

Rainbow Six Extraction

Dopo un cambio di nome recente, torna a mostrarsi anche il nuovo Rainbow Six Extraction. Protagonisti del nuovo tariler sono una serie di sezioni di gioco mischiate ad una visione più generale delle mappe e dei nemici che andranno abbattuti durante le partite.

Alan Wake Remastered

Annunciata solo ieri, la Alan Wake Remastered si prende anche un piccolo spezzone in questo evento Sony, dandoci la possibilità di assistere ad un primo trailer ufficiale di un grande ritorno molto atteso.

Ghostwire Tokyo

A tornare protagonista c’è anche Ghostwire Tokyo, la nuova creazione di Tango Gameworks (autori dei due The Evil Within) e del maestro dei survival horror Shinji Mikami. Il nuovo gameplay ci mostra nuovi spezzoni di gioco e nuovi mostri che infesteranno la capitale nipponica.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Altro gioco annunciato durante il periodo E3 a tornare con un nuovo trailer. Parliamo di Marvel’s Guardians of the Galaxy, il nuovo titolo sviluppato da Eidos e pubblicato da Square Enix che ci porterà a vivere avventure spaziali come membri del gruppo di super eroi più folli dell’intera galassia.

Uncharted Legacy of Thieves

C’è anche spazio per l’annuncio di Uncharted Legacy of Thieves, collection che contiene Uncharted 4 A Thief End e The Lost Legacy, entrambi in arrivo anche su piattaforme come PlayStation 5 e PC.

Marvel’s Wolverine

Completamente a sorpresa, dopo Spider-Man, Insomniac Games annuncia di essere al lavoro su Marvel’s Wolverine. Per ora abbiamo pochissime informazioni, ma il teaser con cui si è presentato ci ha letteralmente spiazzati.

Gran Turismo 7

Torna anche Gran Turismo 7, con il nuovo titolo di Polyphony Digital che si mostra in tutta la sua bellezza. Tante auto al limite del realismo sfrecciano i questo nuovo trailer di uno dei giochi di corse più attesi del 2022.

Marvel’s Spider-Man 2

Pensavamo di aver finito con Insomniac, ma abbiamo fatto male i conti. Marvel’s Spider-Man 2 non solo di presenta per la prima volta davanti ai nostri occhi, ma ci presenta anche uno dei villain del gioco insieme alla finestra di lancio, ovvero: 2023.

God of War Ragnarock

Lo aspettavamo e siamo stati accontentati, God of War Ragnarock si mostra per la prima volta in tutta la sua potenza con un feroce video che mostra non solo i muscoli di Kratos, ma anche quelli di PlayStation 5.

Oltre questi titoli, durante l’evento abbiamo assistito ad altri trailer sparsi di vari giochi come:

Vampire the Masquerade Bloodhunt

Deathloop

GTA 5

Tchia

Questi sono stati i titoli PS5 che hanno fatto capolino nel nuovo PlayStation Showcase. Quali tra questi giochi non vedete l’ora di giocare?