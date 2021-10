PS5: un remake misterioso sarebbe in sviluppo, scovati pesanti indizi

A quasi un anno dal lancio di PlayStation 5 abbiamo visto una line up di titoli esclusivi abbastanza convincente. Oltre ai giochi di lancio, tutto il 2021 è stato cosparso di esperienze varie che passano dal più caciarone Destruction All Star, fino a due graditissime esclusive next-gen come Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart. Ora, a quanto pare, sembra che il 2021 di PS5 possa culminare con l’annuncio di un remake misterioso.

I nuovi indizi provengono da una stazione radio irlandese, dove all’interno di un’intervista è stata menzionato il prossimo annuncio di una nuova importante esclusiva per PS5. Il tutto dovrebbe accadere nel periodo natalizio, con Sony che potrebbe avere in serbo un suo nuovo evento o la partecipazione ai The Game Awards 2021.

Dall’intervista emerge anche che il titolo in questione sarebbe un nuovo remake e avrebbe alcune influenze celtiche e irlandesi, con il team che si sta occupando dello sviluppo che sarebbe andato a contattare una compagnia musicale irlandese per la composizione della colonna sonora.

Il tutto è ancora avvolto nel mistero, ma sono bastati questi pochi indizi per far scoppiare le speculazioni degli appassionati. Alcuni, infatti, sono convinti che si tratti del remake di Metal Gear Solid dato che in uno dei pezzi musicali finali era presente un cantico celtico/gaelico. Ci sono invece altri utenti, meno numerosi, che invece pensano al ritorno di Folklore; uno dei titoli di lancio di PlayStation 3 rimasto sempre molto all’oscuro del grande pubblico, ma che per una nicchia di appassionati rimane un titolo molto affascinante per l’epoca e un vero cult.