Siamo quasi a due anni esatti dal lancio di PlayStation 5, e ancora oggi non è facile reperire la console nei negozi, che essi siano fisici o digitali. Questa situazione non è di certo positiva per Sony, ma a quanto pare la compagnia nipponica è molto più positiva rispetto al lancio del prossimo visore next-gen PSVR 2. A darci questa nuova “soffiata” è stata la redazione di Bloomberg, grazie alla quale scopriamo alcuni dei piani di Sony per il proprio visore per PlayStation 5 e sulla suddetta console.

Stando a quanto ci viene riferito da Bloomberg, Sony prevede di produrre circa 2 milioni di PSVR2 entro il prossimo marzo 2023. Questo non significa che il nuovo visore per la realtà virtuale PlayStation sarà rilasciato ufficialmente nel mese di marzo, anche se come dichiarato dalla compagnia il lancio dell’hardware sarebbe atteso nei primi mesi dell’anno nuovo. Oltre a ciò, però, sembra che ci sia altro a emergere grazie alla redazione di Bloomberg.

La produzione del nuovo PSVR 2 sarebbe iniziata proprio nel corso del mese di settembre 2022, e stando alle prime stime non c’è il rischio che vengano fuori problemi nelle scorte. Questo significa che al lancio del nuovo visore VR per PlayStation 5 non dovrebbe ripetersi la situazione relativa alle scorte. Inoltre, Sony prevede di riuscire a vendere più PS5 all’inizio dell’anno prossimo, con il problema scorte che dovrebbe finalmente rientrare.

ICYMI: Bloomberg reports that Sony plans to have 2 million PSVR2 headsets produced by March 2023 Production started in September without supply issues; it is also expected that more PS5 consoles will be available early next year as wellhttps://t.co/NsnnRfg4j5 pic.twitter.com/NwFEnDsHNp — Nibel (@Nibellion) October 3, 2022

Speriamo proprio che queste stime di Sony possano trovare un reale riscontro anche nelle realtà. Quel che è certo a oggi, è che si fa ancora fatica a portarsi a casa una PS5. Su Amazon, per esempio, ormai da qualche tempo è necessario mettersi in coda all’interno di una lista d’attesa per acquistare una console. Insomma, sembra che i tempi bui per le scorte delle console Sony stiano per finire e che la produzione di PSVR 2 sia finalmente partita.