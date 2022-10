Nel corso della notte italiana è successo: il jailbreak di PS5 è davvero realtà. Un gruppo di hacker ha ottenuto accesso alla console, riuscendo così a permettere in futuro l’esecuzione di codice caricato sulla console. La questione è ovviamente più complessa di così ed è necessario analizzarla in tutto per tutto, per capire esattamente cosa significhi tutto ciò per Sony e soprattutto quali saranno le prossime contromisure.

Cos’è il jailbreak?

Partiamo dalla domanda principe, ovvero che cos’è il jailbreak. Si tratta di una procedura che rimuove restrizioni sui device elettronici con firmware proprietario. Nel corso della storia qualsiasi dispositivo di “nuova” generazione ha subito un jailbreak e tra le console Sony troviamo anche PSP, PS Vita e ovviamente PS4.

Cosa significa il jailbreak di PS5?

In parole povere, nulla. O meglio, nulla cambierà per gli utenti. Il jailbreak della console Sony è stato effettuato su una versione del firmware troppo vecchia (la 4.03). In aggiunta, l’attuale jailbreak non consente l’esecuzione e la lettura di codice esterno. Questo significa che (almeno per ora) eventuali giochi piratati non funzioneranno mai su PS5. Discorso invece diverso per homebrew e patch amatoriali: questo jailbreak rappresenta un buon punto di svolta per tutti coloro che si dedicano all’emulazione, ad applicativi realizzati da zero e ovviamente a chi lavora per migliorare i giochi già disponibili. Lance McDonald, modder e dataminer, grazie all’exploit di PS4 riuscì per esempio a rendere Bloodborne capace di girare a 60 frame al secondo.

It's… beautiful. The PlayStation 5 has been jailbroken. pic.twitter.com/54fvBGoQGw — Lance McDonald (@manfightdragon) October 3, 2022

Quale scenario per il futuro?

Partendo dal presupposto che per far effettuare il jailbreak serve una PS5 non aggiornata da circa un anno (il firmware 4.3 è datato ottobre 2021), e Sony sarà già al lavoro per curare eventuali falle che si ripresentano nei modelli attuali. Il colosso nipponico prenderà tutte le misure di sicurezza del caso e siamo certi che sarà pronto a difendersi da qualsiasi minaccia.