Psychonauts 2: Microsoft compra Double Fine, ma il gioco non è esclusiva Xbox

Microsoft, in preparazione alla nuova generazione, sta puntando molto sui propri Xbox Game Studios, ovvero tutta una serie di nuovi team first party acquistati o creati proprio per rimpolpare il portfolio di esclusive di Xbox One, sul breve periodo, e Xbox Scarlett il prossimo anno. Ieri sera, ad esempio, abbiamo avuto modo di vedere i primi dettagli su Bleeding Edge, il titolo in sviluppo presso Ninja Theory. Nel corso della presentazione, però, è stato anche annunciato che gli Xbox Game Studios hanno accolto un nuovo membro: Double Fine Productions, team attualmente al lavoro su Psychonauts 2.

A quel punto è però sorto un dubbio: questo vuol dire che il già annunciato Psychonauts 2 diverrà esclusiva Xbox One? Tim Schafer ha risolto i dubbi immediatamente: “Prima di tutto, non verremo meno agli impegni presi con i sostenitori della campagna di raccolta fondi per Psychonauts 2 e con ogni partner. Quindi, indipendentemente dalla piattaforma di vostra scelta, otterete la vostra copia di Psychonauts 2.”

È stato poi dichiarato che, completati i lavori sul gioco, il team si focalizzerà su “Xbox, Game Pass e PC”. Schafer ha dato un’idea del perché ha accettato l’offerta di Microsoft ed è entrato a far parte degli Xbox Game Studios. Secondo quanto dichiarato, Double Fine potrà continuare a lavorare ai giochi che la contraddistinguono ma sicuramente uno dei motivi è che il supporto di Microsoft garantirà al team una maggiore sicurezza economica: lo stesso Schafer ha infatti affermato che è felice di non dover più viaggiare per tutto il mondo per proporre le proprie idee ai publisher.

