Rainbow Six Extraction uscirà con un prezzo più basso e un pass speciale! La data d’uscita

Nel corso delle ultime ore, Ubisoft ha comunicato quella che dovrebbe essere la data di uscita definitiva di Rainbow Six Extraction. Lo spin off di R6 Siege, un cooperativo tra giocatori ambientato in un mondo dove una terribile epidemia, non ha avuto una grande fortuna: nel corso dello sviluppo ha infatti cambiato più volte nome, passando da Parasite e Quarantine, poi arrivare alla scelta definitiva. Allo stesso tempo anche la data di uscita e relativa finestra di lancio sono state già spostate, rendendo il gioco quasi una chimera. Ora però, stando ad Ubisoft, dovremmo esserci per davvero e il titolo sarebbe oramai pronto per raggiungere gli scaffali dei negozi virtuali e fisici.

L’annuncio della data di uscita ufficiale di Rainbow Six Extraction è stato infatti comunicato in pompa magna, con tanto di annunci che introducevano alcune novità decisamente importanti. La prima è sicuramente il price drop, ovvero il taglio di prezzo, che attesta il costo totale dello spin-off a 40 Dollari invece dei classici 59,99 Dollari e che sarà esteso, ovviamente, a tutto il mondo. Grazie al Friends Pass, inoltre, tutti coloro che vogliono provare il titolo potranno farlo semplicemente entrando in una partita di un amico: basterà infatti una sola copia del gioco per poter giocare in versione cooperativa, ma solamente per due settimane, su tutte le piattaforme.

Oltre a questi bonus, il pre-order di Rainbow Six Extraction garantisce anche l’accesso all’Orbital Decay Bundle, con skin ed accessori per i personaggi, mentre giocato entrambi i titoli si riceverà l’United Front Bundle, un set di quattro equipaggiamenti tra skin e ciondoli per Lion, Ela, Smoke e Pulse.

https://twitter.com/r6extraction/status/1458826989754798088?s=21

Rainbow Six Extraction debutterà il 20 gennaio 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC via Ubisoft Connect. Per tutte le informazioni sui bundle e sulle promozioni vi invitiamo a dare uno sguardo al video che trovate poco più in alto.