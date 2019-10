Rainbow Six Siege: venditore di cheat minorenne si vanta con la BBC, Ubisoft gli fa causa

Rainbow Six Siege è colpito da molti cheat e una delle fonti è un gruppo di cui fa parte anche un minore noto al pubblico per essersi vantato dei guadagni.

Ubisoft ha fatto causa a MizuSoft, un venditore di cheat di Rainbow Six Siege. MizuSoft ha venduto un prodotto chiamato “Budget Edition Rainbow Six Siege Cheat” al prezzo di 13 dollari al giorno o 77 dollari al mese. Secondo l’accusa, il software di Mizu dava ai giocatori la possibilità di aumentare il danno inflitto dalle armi, annullare il rinculo e vedere avversari attraverso i muri, oltre a altri bonus.

Il sito di MizuSoft è ora chiuso, ma secondo quanto riportato da Polygon si auto descriveva come un “fornitore di cheat focalizzato su software potenti ma di facile utilizzo” e si vantava di essere sempre al lavoro per evitare che i cheat potessero essere scovati dagli sviluppatori. Tra gli accusati ci sono dieci persone e una di queste è un minorenne, noto quindi solo come JVL.

Quest’ultimo individuo, in particolare, è noto al pubblico per aver partecipato a un reportage video della BBC nel quale, senza svelare la propria identità, ha ammesso di riuscire a guadagnare più di 2.000 euro alla settimana vendendo cheat. Ha anche affermato che sapeva per certo che alcuni pro-player di alto livello, in cima alla classifica mondiale di Rainbow Six Siege, utilizzavano i suoi cheat. Ubisoft ovviamente ha segnalato la cosa nella causa legale.

JVL stesso ha ammesso che se fosse stato accusato da Ubisoft, “avrebbe faticato a difendere la propria condotta”. Pare inoltre che JVL sia stato aiutato dalla madre, la quale avrebbe utilizzato la propria compagnia, la Simply San Webdesign, per “raccogliere, processare e trasferire” i pagamenti.

Ubisoft, oltre a chiedere che MizuSoft venga chiuso, richiede che tutti i ricavi illeciti siano restituiti e richiede l’assegnazione della multa massima, equivalente a 25.000 dollari. Rainbow Six Siege è uno dei titoli competitivi di maggior successo di Ubisoft ed è più che naturale che lo sviluppatore francese voglia difendere il prodotto e i giocatori onesti. Diteci, voi cosa ne pensate?